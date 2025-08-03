Генерал США назвав ключову умову для закінчення війни в Україні

Американський генерал Веслі Кларк

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Поки кремлівський диктатор Володимир Путін не буде переконаний у неминучості поразки, війна не припиниться. Він продовжуватиме воювати доти, доки вважатиме, що здатен перемогти. Це ключовий чинник, що визначає розвиток кожного сценарію.

Про це сказав генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк сказав в інтерв’ю «Еспресо», відповідаючи на запитання, коли закінчиться війна в Україні.

«Ви ставите надзвичайно складні запитання. Насамперед хочу сказати, що ми глибоко захоплюємося силою і стійкістю українського народу, який уже понад три роки витримує цю війну, не маючи чіткого уявлення про її завершення. У Другій світовій війні Німеччина напала на Польщу в 1939 році, і війна тривала шість років. Вона завершилася лише тоді, коли військовий потенціал нацистської Німеччини був повністю знищений, а країна окупована», — сказав він.

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Кларк зазначив, що не передбачає розвитку подій, що призвів би до окупації Росії, однак вважає, що цей конфлікт триватиме доти, доки український народ зберігатиме мужність, волю й можливість чинити опір. І цей опір має бути підкріплений значно жорсткішими економічними заходами проти Росії та її союзників.

«Це має супроводжуватися значним нарощуванням оборонного виробництва на Заході та мобілізацією додаткових сил НАТО. Путін продовжуватиме цю війну доти, доки вважатиме, що здатен перемогти. Це ключовий чинник, що визначає розвиток кожного сценарію», — наголосив він.

Генерал США пояснив, який сигнал має надіслати Путіну міжнародна спільнота.

«Поки Путін не буде переконаний у неминучості поразки, війна не припиниться. Саме тому міжнародна спільнота зобов’язана надіслати Путіну чіткий і рішучий сигнал: ви не досягнете успіху, вас буде витіснено з України, і чим раніше ви припините агресію, тим меншими будуть наслідки для вас особисто і для Росії. Такий безкомпромісний меседж має прозвучати, щоб зупинити війну. Усі сценарії зводяться до одного — намірів і волі Путіна», — каже він.

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Веслі Кларк переконаний, що якщо президент Трамп справді зможе мобілізувати ту дипломатичну силу, на яку розраховує, може з’явитися реальна можливість завершити війну успішно. «Однак для цього потрібне сильне, єдине лідерство з боку країн Заходу, насамперед Сполучених Штатів, аби переконати Путіна в тому, що він втягнув Росію у фатальну авантюру з руйнівними наслідками як для країни, так і для нього особисто, і що настав час зупинитися. У цьому й полягає головна умова припинення конфлікту», — резюмував він.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив: упродовж 10–12 днів очільник Росії Володимир Путін має погодитися на припинення вогню в Україні, інакше США запровадять санкції.

1 серпня Путін заявив, що готовий закінчити війну проти України, але на умовах, які він озвучив у червні 2024 року.