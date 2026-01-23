ТСН у соціальних мережах

Генерал США зробив гучну заяву щодо Росії: що він закликає зробити

Годжес зазначив, що найбільшою загрозою європейській безпеці є Росія та закликав Європу до рішучих дій.

Бен Годжес

Бен Годжес / © Getty Images

В Європі досі не усвідомлюють, що війна Росії проти України вже напряму становить загрозу їхній безпеці та зволікають із рішучими діями щодо Кремля. Водночас ключовим завданням стає перекриття експорту російської нафти, яке позбавить агресора ресурсів для продовження війни

Про це в ефірі Slawa.TV заявив колишній командувач сухопутних військ США в Європі, Бен Годжес

«Немає жодних сумнівів, що РФ — це найбільша загроза європейській безпеці, а також США й Канаді. Це все через Путіна та його бажання робити все можливе, щоб зруйнувати стосунки між НАТО, США і Європою. Путіна не хвилює, скільки людей він втратить, бо йому байдуже», — зазначив екскомандувач військами США у Європі.

Генерал звернув увагу, що Росія не здатна перемогти Україну на полі бою: за рік бойових дій їй вдалося захопити менш як один відсоток української території, витративши при цьому близько 150 мільярдів доларів і зазнавши значних втрат.

«Ми маємо зробити все, щоб зупинити потік нафти, щоб РФ не могла далі фінансувати цю війну. Європейські країни мають зупинити всі танкери РФ і допомогти Україні знищити всі об’єкти нафтовидобування у РФ», — додав Годжес.

Він наголосив, що Росія цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру та цивільне населення України, і це триватиме доти, доки партнери не знайдуть ефективного способу зупинити ці дії.

«Але найбільшою загрозою для Європи є те, що вона досі не розуміє або не вірить, що РФ воює з Європою. Європа все ще не відчуває, що їй уже припікає. І доки європейські країни перебуватимуть у цьому стані, з США або без США, усе це триватиме», — підкреслив Годжес.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія залишається головним і безпосереднім противником Північноатлантичного альянсу, і загроза з боку Москви стосується не окремих територій, а всієї системи колективної безпеки.

