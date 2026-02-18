Генпрокурор Кравченко прокоментував заяви щодо родичів і своєї команди

© Телеграм-канал Руслана Кравченка

Про це він сказав "Судово-юридичній газеті".

Раніше в Антикорупційному центрі "Межа" повідомили, що батько Кравченка у 2023 році отримав громадянство РФ та регулярно їздив до Воронезької та Ростовської областей через "ЛНР". У заступників Кравченка знайшли бізнес у "ЛНР", докази сплати податків до бюджету РФ, а також родичів з російським громадянством.

«Я не є прихильником публічного обговорення сімейних обставин. Але коли з приватних історій намагаються зробити інструмент політичних маніпуляцій, я вважаю правильним говорити прямо», - зазначив Кравченко.

За словами генпрокурора, його батьки розлучилися у 2020 році, відтоді мати та сестра проживають у Києві, а востаннє з батьком він спілкувався у 2022 році. Чи отримував батько паспорт РФ, йому невідомо, оскільки вони не підтримують зв’язку.

Кравченко підкреслив, що ухвалення батьком будь-яких рішень є його особистим вибором і відповідальністю

«Ні як син, ні як Генеральний прокурор я не відповідаю за дії своїх родичів», - наголосив він.

Окремо Кравченко прокоментував інформацію щодо своїх заступників.

«Я розумію, що в умовах війни суспільство особливо чутливе до будь-яких зв’язків із державою-агресором. Але принцип персональної відповідальності ніхто не скасовував. І навіть під час війни, закон не можна замінити публічними звинуваченнями», – зазначив він.

Марія Вдовиченко

Перша заступниця Генерального прокурора Марія Вдовиченко в автобіографіях 2023 та 2025 років повідомляла, що її брат Олександр Левандовський проживає в РФ, при цьому точне місце його перебування їй невідоме через відсутність спілкування.

Цю інформацію вона також озвучувала під час співбесід у межах атестації прокурорів за участі міжнародних членів комісії. За словами Генпрокурора, жодних застережень чи претензій не було, атестацію вона пройшла успішно.

Перед призначенням Вдовиченко на посаду заступника Генерального прокурора було направлено запит до СБУ щодо можливих обмежень. СБУ зазначила, що підстав для заборони призначення не встановлено.

Максим Крим

Стосовно заступника Генерального прокурора Максима Крима Кравченко пояснив, що його дружина народилася та проживала в Криму до 2015 року. Після окупації півострова у 2014 році РФ там здійснювала масову примусову паспортизацію громадян України, і вона, за словами Генпрокурора, стала жертвою цієї політики.

У 2015 році вона виїхала з Криму.

«Україна не визнає документи, нав’язані окупаційною владою. Так зване «автоматичне» громадянство є незаконним і не створює правових наслідків для нашої держави. Отримання документа під примусом не означає добровільного набуття громадянства держави-агресора і не формує правового зв’язку з нею. Жодних фактів, які б свідчили про вплив цих обставин на службову діяльність Максима Крима або про конфлікт інтересів, не існує», - пояснив очільник ОГП.

Віктор Логачов

Щодо заступника Генерального прокурора Віктора Логачова, то Руслан Кравченко повідомив, що його родина походить із Луганська. Після початку російської агресії у 2014 році сім’я втратила 90% активів на тимчасово окупованій території. Те, що вдалося зберегти, було релоковано до Сіверськодонецька та Станиці Луганської, однак після подальшої окупації ці активи також були втрачені.

З 2014 року родина проживає у Києві. За словами Генпрокурора, фактів відвідування тимчасово окупованих територій або контролю над підприємствами немає, а рейдерство та заочні перереєстрації є типовою практикою окупаційних адміністрацій щодо бізнесу українців, які залишили захоплені території.

Кравченко також зазначив, що Марія Вдовиченко, Максим Крим і Віктор Логачов мають чинні допуски до державної таємниці, надані після перевірок СБУ.