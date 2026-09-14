Генпрокурор Кравченко виїхав з України

Руслан Кравченко

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Генпрокурор Руслан Кравченко перетнув кордон України о 2:30 ночі на службовому авто.

За інформацією джерел «Української правди» у правоохоронних органах генпрокурор Кравченко перетнув кордон о 2:30 ночі на службовому авто.

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Волонтер Сергій Стерненко теж пише, що Кравченко вже не в Україні.

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«За даними моїх джерел у органах правопорядку, генеральний прокурор Кравченко сьогодні вночі покинув територію України», — зазначив він.

Центр протидії корупції (ЦПК) повідомляє, що Кравченко вже виїхав — це сталося сьогодні вночі.

«Такий виїзд був можливий лише за згоди та дозволу президента Володимира Зеленського», — наголосили у ЦПК.

Згодом сам Кравченко відреагував на інформацю і підтвердил, що зараз перебуває за кордоном:

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«Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, в його межах заплановано ряд зустрічей в ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України», — пояснив він.

Що передувало

Нагадаємо, Кравченко, який нещодавно підписав заяву про відставку, оголосив про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

Кравченко стверджує, що під час операції Карфаген та обшуків антикорупційні органи отримали захищені матеріали, а частину документів було скопійовано та викрадено. За словами генпрокурора, раніше від ухвалення цього рішення його стримував президент Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що підписав підозру близькій особі керівника САП Олександра Клименка.

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Тим часом президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту невідкладно підтримати відставку генпрокурора Руслана Кравченка.

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