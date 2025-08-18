Генпрокурор: прокуратура за один день оголосила чиновникам на Волині 10 підозр

Реклама

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття на Волині кримінальних схем, організованих нечистими на руку чиновниками та підрядниками. Зокрема, розслідування йде по таким епізодам як привласнення і розтрата, зловживання службовим становищем та земельний дерибан.

В результаті роботи Волинської обласної прокуратори повідомлено 10 підозр. Сума збитків держави, спричинена внаслідок злочинної діяльності встановлюється. Але, як підкреслив Генпрокурор, це вже друга масштабна операція прокуратури в області протягом цього місяця.

«Це вже друга масштабна реалізація у Волинській області в серпні. Півтора тижні тому прокурори повідомили про 19 підозр: оборудки з бюджетними коштами та інші корупційні злочини завдали близько 50 млн грн збитків», - розповів Руслан Кравченко.

Серед підозрюваних: