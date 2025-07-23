Генпрокурор відреагував на протести проти закону щодо НАБУ і САП

енеральний прокурор України Руслан Кравченко / © Телеграм-канал Руслана Кравченка

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Генеральний прокурор України Руслан Кравченко прокоментував акції протесту проти ухваленого закону, який фактично знищує незалежність про Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це Кравченко висловився на під час брифінгу.

Генпрокурор сказав, що не буде проти акцій протесту проти ухвалення закону про НАБУ і САП, якщо учасники не порушуватимимуть закон.

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«Якщо не порушується закон — чому б і ні?» — сказав Кравченко у відповідь на запитання журналістів.

Нагадаємо, Верховна Рада 22 липня ухвалила законопроєкт №12414, який фактично ліквідує незалежність антикорупційних органів — НАБУ та САП — та фактично підпорядковує їхню діяльність генпрокурору. Цей документ вже підписав президент України Володимир Зеленський.

Ухвалення такого закону обурило частину українського суспільства, тож ввечері люди вийшли з протестами на вулиці Києва, Львова та Дніпра. Серед гасел, які скандували учасники, були «Ганьба!» та «Руки геть від НАБУ та САП!»

Вранці 23 липня нардепи Ярослав Железняк та Ярослав Юрчишин поінформували, що ініціюють збирання підписів та готують подання до Конституційного суду для скасування скандального закону.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Комендантська ГОДИНА НЕ ЗУПИНИЛА! ПРОТЕСТИ в містах УКРАЇНИ через НАБУ!