Генсек НАТО назвав наступну ціль Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс є «наступною ціллю Росії», і закликав негайно готуватися до подальшої напруги та ескалації.

Про це Рютте сказав 11 грудня під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє baha.

«Ми — наступна ціль Росії. І ми вже перебуваємо в зоні ризику… Забагато людей поводяться надто самовпевнено. Забагато не відчувають терміновості. І надто багато хто вважає, що час на нашому боці. Це не так. Час діяти — зараз», — сказав генсек НАТО.

Реклама

Він наголосив, що оборонні витрати Альянсу та виробництво союзників «мають стрімко зростати».

Рютте додав, що цього року Росія стала ще більш «безрозсудною та жорстокою» як стосовно Альянсу, так і стосовно України. Він навів конкретну цифру, уточнивши, що лише 2025 року Москва вже запустила понад 46 тис. ракет і дронів по Україні.

Нагадаємо, у вересні міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс попередив, що Росія переходить на «воєнні рейки» та планує підготуватися до масштабного протистояння з НАТО до 2030 року.

У листопаді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може відновити свій військовий потенціал для атаки на країну НАТО на східному фланзі вже 2028 року, що раніше, ніж очікувалося.