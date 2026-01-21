Генсек НАТО несподівано став на бік Трампа: заява Рютте

Марк Рютте і Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив на захист президента США Дональда Трампа. Він похвалив американського лідер за те, що він підштовхнув Європу до «вирішальних» кроків щодо витрат на оборону.

Про це Рютте заявив під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі, пише CNN.

Він висловився про те, що навряд чи без Дональда Трампа кілька європейських країн збільшили б свої витрати на оборону до 2% свого ВВП.

Реклама

«Ні в якому разі. Без Дональда Трампа цього б ніколи не сталося. Без Дональда Трампа ми б не ухвалили цих рішень», – сказав він.

«Я зараз не популярний серед вас, бо захищаю Дональда Трампа. Однак я справді вірю, що ми можемо бути раді, що він тут. Він змусив нас тут, у Європі, взяти на себе відповідальність за наслідки, які ми маємо зробити, щоб більше піклуватися про власний захист», - наголосив генсек.

За словами Рютте, Штати все ще мають десятки тисяч військових у Європі. Це, каже він, доводить, що американці «все ще активно інвестують у європейську оборону». Оскільки Вашингтон також прагне розмістити більше військ в Азії, «цілком логічно, що вони очікують, що ми в Європі з часом активізуємо свою присутність», додав він.

За словами глави НАТО, Європа працюватиме над тим, щоб взяти на себе більше оборонних можливостей на континенті, водночас там зберігатиметься «сильна, звичайна» присутність США.

Реклама

Як повідомлялося, раніше Рютте визнав слушність позиції Трампа, який претендує на Гренландію, щодо необхідності захисту Арктичного регіону. Генсек зауважив, що агресорка Росія та Китай нарощують там активність. Мовляв, саме це змушує Альянс діяти рішучіше.

Нагадаємо, водночас колишній очільник НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав Європу показати Трампу зуби. З його слів, криза навколо Гренландії переростає у загрозу для світового порядку. Він наголосив: єдине, що поважає Трамп — це сила.