Генсек НАТО пояснив, чому лише Трамп може змусити Путіна припинити війну

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що лише президент США Дональд Трамп здатний змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і укласти мир у війні проти України.

Про це Рютте сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild, оприлюдненому 28 грудня.

За словами генсека НАТО, Трамп "повністю зосереджений на тому, щоб завершити цю війну". Рютте підкреслив, що для укладення миру доведеться йти на компроміси, хоча конкретні деталі щодо того, хто саме має поступитися, він не назвав.

Поміж іншого, Рютте запевнив, що побоювання щодо припинення підтримки України за Трампа не обґрунтовані. Він зазначив, що США залишаться прихильними до НАТО, а отже, європейські країни не залишаться сам на сам у разі загрози з боку Росії.

Втрати Росії та ситуація на фронті

Генсек НАТО підкреслив, що Путін готовий жертвувати 1,1 мільйоном своїх громадян, при цьому досягнувши лише мінімальних успіхів цього року. За оцінками НАТО, Росія окупувала менше одного відсотка території України, але за це загинули або були поранені до 1,1 мільйона осіб. Щомісячні втрати російської армії, за словами Рютте, становлять близько 25 тисяч осіб.

Гарантії безпеки для України

На думку Рютте, утримати Путіна від нового нападу допоможуть три рівні:

Збройні сили України, які мають бути у відмінній формі; “Коаліція охочих” під керівництвом Франції та Великобританії (з участю Німеччини та інших союзників), яка постачатиме все необхідне для підтримки ЗСУ; США, які за словами Рютте і Трампа, планують брати участь у гарантіях безпеки для України.

Рютте також нагадав, що низка європейських країн погодилася направити миротворчі війська в Україну. Наразі союзники обговорюють концепцію дислокації військ і їхні дії на землі, морі та в повітрі в рамках коаліції.