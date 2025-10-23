Генсек НАТО похвалив Трампа за лідерство у спробах зупинити війну та підтримав нові санкції проти РФ

© Associated Press

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що лідер Білого дому робить кроки для припинення війни, зокрема через ініціативи щодо припинення вогню «там, де зараз проходить лінія фронту».

Про це пише Укрінформ.

«Президент робить усе, щоб покласти край цій війні, починаючи із запровадження припинення вогню», — наголосив Рютте.

Він також привітав нові санкції Вашингтона проти Москви, назвавши їх важливим кроком у тиску на Кремль: «Те, що президент робить сьогодні із цими санкціями, — це посилення тиску… щоб Путін зрозумів бачення президента – зупинити бойові дії там, де вони є зараз».

Генсек НАТО підкреслив, що не прибув до США з власним мирним планом, а має на меті координувати дії з Вашингтоном. «Якщо й існує якийсь план миру, то це те, що сказав президент: зупиніться там, де ви перебуваєте зараз», — додав він.

Рютте також нагадав про продовження військової допомоги Україні з боку союзників та звернув увагу на чергові російські обстріли, зокрема удар по дитсадку в Харкові.

Нагадаємо, після «призупинення» підготовки до саміту між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним американські сенатори почали готувати одразу три законопроєкти щодо посилення тиску на Росію.