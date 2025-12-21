Генсек НАТО прямо назвав причину, чому війна в Україні досі не завершилась

Марк Рютте / © Associated Press

Головною перешкодою для досягнення миру в Україні залишається президент Росії Володимир Путін.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на запитання, чому війну досі не вдалося завершити, попри оптимістичні очікування на початку року, пише “УНІАН”.

“Причина — у Путіні”, — коротко відповів Рютте.

За його словами, російський лідер готовий жертвувати колосальною кількістю людей без реальних воєнних результатів. Як зазначив генсек НАТО, за поточний рік Росія просунулася менш ніж на 1% території України, водночас втрати російської армії, за оцінками Альянсу, сягнули до 1,1 мільйона вбитих і поранених.

“Це жахлива цифра. І при цьому — майже жодних стратегічних здобутків”, — наголосив Рютте.

Він додав, що саме така позиція Володимир Путін унеможливлює швидке завершення війни, з якою сьогодні змушені рахуватися Україна та її партнери.

