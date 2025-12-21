ТСН у соціальних мережах

1500
1 хв

Генсек НАТО прямо назвав причину, чому війна в Україні досі не завершилась

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що війна Росії проти України триває виключно через рішення Володимира Путіна.

Кирило Шостак
Марк Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

Головною перешкодою для досягнення миру в Україні залишається президент Росії Володимир Путін.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, відповідаючи на запитання, чому війну досі не вдалося завершити, попри оптимістичні очікування на початку року, пише “УНІАН”.

“Причина — у Путіні”, — коротко відповів Рютте.

За його словами, російський лідер готовий жертвувати колосальною кількістю людей без реальних воєнних результатів. Як зазначив генсек НАТО, за поточний рік Росія просунулася менш ніж на 1% території України, водночас втрати російської армії, за оцінками Альянсу, сягнули до 1,1 мільйона вбитих і поранених.

“Це жахлива цифра. І при цьому — майже жодних стратегічних здобутків”, — наголосив Рютте.

Він додав, що саме така позиція Володимир Путін унеможливлює швидке завершення війни, з якою сьогодні змушені рахуватися Україна та її партнери.

Раніше генеральний секретар Марк Рютте відповів, чи вдасться Європі та Україні позбутися диктатора Путіна.

Дата публікації
