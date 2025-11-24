ТСН у соціальних мережах

Генсек НАТО розповів про оновлений "мирний план" Трампа та переговори у Женеві: що відомо

Марк Рютте похвалив команду Трампа за «величезні зусилля» у просуванні «мирного плану» для завершення війни.

Руслана Сивак
Марк Рютте

Марк Рютте / © Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте високо оцінив результати зустрічі в Женеві, де обговорювався запропонований Сполученими Штатами Америки «мирний план» для завершення війни в Україні. На його думку, переговори були «дуже успішними» і зазначив, що цей план буде просуватися далі.

Про це він розповів в ефірі Fox News.

Генсек НАТО підкреслив активну роль адміністрації США у пошуку рішення:

«За останні 10 місяців я бачив, що президент Трамп і його команда — Рубіо (держсекретар США Марко Рубіо, — ред.), і, звісно, Гегсет (міністр оборони США Піт Гегсет, — ред.) та Віткофф (спецпосланець Трампа Стів Віткофф, — ред.) — справді докладають величезних зусиль, щоб вирішити цю війну», — сказав Рютте.

Марк Рютте зазначив, що американський план містить багато конструктивних елементів, проте деякі його частини потребують додаткового опрацювання.

«Я не хочу розбирати план по пунктах, особливо тому, що він зараз обговорюється. Як я вже сказав, у плані багато хороших моментів… але є й ті, які потребують доопрацювання», — додав Генсек НАТО.

Нагадаємо, мирний план США із 28 пунктів у первинному вигляді більше не є актуальним — документ був суттєво змінений після переговорів між Україною та США у Женеві.

Ввечері в понеділок президент Володимир Зеленський чекає на повну доповідь делегації та визначить наступні кроки Києва.

