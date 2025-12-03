Генсек НАТО розповів, чи отримає Україна заморожені російські активи

Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував питання використання заморожених російських активів для фінансування України. Він наголосив, що Київ не залишиться без підтримки, незалежно від рішення щодо цих коштів.

Про це Марк Рютте заявив під час пресконференції за підсумками Ради Україна–НАТО 3 грудня.

«Якщо ми дивимося на Україну протягом наступного року, знову ж таки, все буде відшкодування. Репараційна угода чи буде розмороження цих активів заради передачі Україні в будь-яке формулювання. Але якщо це все не відбувається, то для нас чітко, що ми маємо якось ці кошти використати», — заявив Рютте.

Генсек зазначив, що Альянс наразі вивчає можливості використання цих коштів, паралельно з зусиллями, які докладає Європейський Союз. Рютте згадав про «лідерство Урсули фон дер Ляєн» у цьому процесі. Він підкреслив, що НАТО має чітке розуміння: якщо з розмороженням активів виникнуть труднощі, Україна не залишиться сама.

«Ми будемо шукати необхідні гроші для України і навіть не використовуючи ці заморожені активи», — підсумував Марк Рютте.

Раніше повідомлялося, що одна з пропозицій в новому «мирному плані» США для України може зірвати використання заморожених російських активів для надання Києву кредиту в розмірі 140 млрд євро.

