- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 118
- Час на прочитання
- 1 хв
Генсек НАТО: у Білому домі не розглядали питання зміни кордонів України
Під час зустрічі в Білому домі світові лідери не розглядали питання зміни кордонів України. Це виключна компетенція президента Володимира Зеленського, наголосив генсек НАТО Марк Рютте.
Лідери, які зібралися сьогодні у Білому домі, не обговорювали можливість перегляду кордонів України, оскільки це питання має вирішувати президент Володимир Зеленський у рамках можливої тристоронньої зустрічі з Росією.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Fox News, повідомляє CNN.
«Ми цього сьогодні не обговорювали. Усі розуміють, зокрема й президент США Дональд Трамп, що коли йдеться про території — це питання українського президента. Саме він має обговорювати його у тристоронньому форматі, а також, ймовірно, на подальших переговорах із Володимиром Путіним», — сказав Рютте.
Водночас генсек НАТО наголосив, що сьогодні між лідерами було досягнуто розуміння: для того, щоб говорити про будь-які території, мають бути визначені гарантії безпеки. За його словами, усі країни коаліції повинні погодитися, що саме означатимуть ці гарантії.
Нагадаємо, що після зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом український лідер поспілкувався з журналістами під час брифінгу.
Можлива зустріч з Путіним та обговорення гарантій безпеки: стало відомо, що сказав Зеленський після переговорів з Трампом.