Політика
Генсек НАТО: у Білому домі не розглядали питання зміни кордонів України

Під час зустрічі в Білому домі світові лідери не розглядали питання зміни кордонів України. Це виключна компетенція президента Володимира Зеленського, наголосив генсек НАТО Марк Рютте.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Марк Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

Лідери, які зібралися сьогодні у Білому домі, не обговорювали можливість перегляду кордонів України, оскільки це питання має вирішувати президент Володимир Зеленський у рамках можливої тристоронньої зустрічі з Росією.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Fox News, повідомляє CNN.

«Ми цього сьогодні не обговорювали. Усі розуміють, зокрема й президент США Дональд Трамп, що коли йдеться про території — це питання українського президента. Саме він має обговорювати його у тристоронньому форматі, а також, ймовірно, на подальших переговорах із Володимиром Путіним», — сказав Рютте.

Водночас генсек НАТО наголосив, що сьогодні між лідерами було досягнуто розуміння: для того, щоб говорити про будь-які території, мають бути визначені гарантії безпеки. За його словами, усі країни коаліції повинні погодитися, що саме означатимуть ці гарантії.

Нагадаємо, що після зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом український лідер поспілкувався з журналістами під час брифінгу.

Можлива зустріч з Путіним та обговорення гарантій безпеки: стало відомо, що сказав Зеленський після переговорів з Трампом.

