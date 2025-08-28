Генсек НАТО висловився про зустріч Зеленського і Путіна

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте все ще сподівається на двосторонню зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і “фюрером” РФ Володимиром Путіним.

Про це він заявив у коментарі Sky News, виступаючи на відкритті заводу з виробництва боєприпасів у західній Німеччині.

Рютте наголосив, що Зеленський довів свою відданість зустрічі. Натомість тепер Путін має «грати в грі» та виконати те, що він сказав Дональду Трампу на Алясці.

Журналіст Sky News запитав генсека, чи вірите ви, що господар Кремля буде дотримуватися угоди, на яку він погодиться? Рютте від прямої відповіді утримався і наголосив, що саме тому потрібно продовжувати працювати над гарантіями безпеки та переозброєнням Європи та України.

З його слів, переговори щодо гарантій безпеки тривають, оскільки військові наслідки будь-яких рішень означають, що це складний процес.

«Це не можна вирішити за дев'ять днів», – пояснив керівник НАТО, повторивши, що США будуть залучені.

Нагадаємо, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що Україна не отримувала підтвердження готовності Росії до проведення зустрічі президентів Зеленського і Путіна. З його слів, наразі Києву невідомо про готовність Росії до проведення такого саміту. Він підкреслив, що це “суперечить духу розмови між президентом Трампом і Путіним на Алясці”.

