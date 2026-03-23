Генсек НАТО запевнив, що США не припиняють підтримку України

Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Сполучені Штати не припиняють підтримку України — зокрема, продовжують передавати розвідувальні дані та озброєння у координації з європейськими союзниками.

Про це він заявив в інтерв’ю CBS.

За словами Рютте, Вашингтон і надалі забезпечує Україну критично важливою інформацією та ресурсами для протидії російській агресії. Ця допомога здійснюється у тісній співпраці з країнами Європи, щоб українська армія мала все необхідне на полі бою.

Коментуючи паралелі, які президент США Дональд Трамп провів між підтримкою України та взаємодією Росії з Іраном, генсек НАТО наголосив: ситуації не є тотожними, а США діють у межах ширшої стратегії стримування.

Також Рютте торкнувся питання санкційної політики, зокрема можливого послаблення обмежень щодо російської нафти. Він зазначив, що подібні рішення є частиною складного балансування інтересів, яке здійснює американська адміністрація в умовах глобальної напруженості.

«Президент змушений враховувати різні фактори, ухвалюючи такі кроки», — пояснив він.

Очільник НАТО додав, що команда Білого дому — зокрема Джаред Кушнер, Стів Віткофф і Марко Рубіо — постійно взаємодіє з українською стороною. За його словами, мета цих контактів — посилити тиск на Росію та підштовхнути її до переговорів.

Рютте також повідомив, що мав тривалу розмову з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні. За його словами, український лідер налаштований на досягнення домовленостей, і союзники працюють над тим, щоб Росія також була готова до конструктивного діалогу.

Нагадаємо, що раніше Генсек НАТО розхвалив Трампа за врегулювання війни в Україні

Марк Рютте не став критикувати президента Трампа за рішення США скасувати санкції на експорт російської нафти, яке допомагає Путіну вести свою війну проти України.