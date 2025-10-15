Генсек НАТО вже знає, як завершити війну в Україні: що заявив

Марк Рютте / © Getty Images

Реклама

Головна мета військової та фінансової допомоги Україні — створити такий тиск, щоб Володимир Путін був змушений піти на змістовні мирні переговори.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції у Брюсселі, яка відбулася після засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Про співпрацю та озброєння

Рютте підкреслив, що Альянс підтримує Україну «скрізь, де тільки може». Він також висловив велике задоволення з приводу запланованої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, назвавши їхню тісну співпрацю «дуже доброю».

Реклама

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого постачання США крилатих ракет Tomahawk, генсек НАТО відмовився коментувати потенційні рішення. За його словами, це є винятковою компетенцією та рішенням кожного окремого союзника.

«Бо, зрештою, нам треба досягти, щоб Путін опинився за столом переговорів, розпочалися змістовні перемовини і щоб він припинив цю жахливу війну. Закінчення має бути довготривалим», — наголосив очільник Альянсу.

Безпекові гарантії як шлях до миру

За словами Рютте, саме задля досягнення довготривалого закінчення війни європейські країни разом з Канадою обговорюють безпекові гарантії для України. Генеральний секретар НАТО також назвав надзвичайно важливим той факт, що Сполучені Штати готові підтримувати ці гарантії безпеки, які будуть актуальними після набуття чинності довгострокового припинення вогню та укладення мирної угоди.

Нагадаємо, Міністерство війни США вже розробило плани продажу або передавання ракет Tomahawk, якщо президент Дональд Трамп ухвалить відповідне рішення.

Реклама

Міністр оборони США Піт Гегсет закликав союзників збільшити інвестиції в програму щодо купівлі зброї для України та висловив очікування, що ще більше країн зроблять більше пожертв у PURL (Список пріоритетних вимог України).