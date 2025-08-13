- Дата публікації
"М'яч на боці Путіна": Рютте зробив неочікувану заяву перед самітом на Алясці
Рютте заявив про єдність із Трампом і Зеленським напередодні саміту на Алясці.
США, Європа та Україна виступають єдиним фронтом у прагненні миру напередодні саміту на Алясці.
Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у мережі Х.
«Чудовий дзвінок із Дональдом Трампом, Зеленським та європейськими лідерами напередодні зустрічі президента Трампа з Путіним на Алясці. Ми єдині в прагненні припинити цю жахливу війну проти України та досягти справедливого та тривалого миру. Ціную лідерство Дональда Трампа та тісну координацію із союзниками. М’яч тепер на боці Путіна», — написав Рютте.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про п’ять спільних принципів з США для завершення війни та наголосив, що головною темою саміту на Алясці має стати негайне припинення вогню.
А вже 15 серпня відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Місцем переговорів стала об’єднана військова база «Елмендорф-Річардсон» у місті Анкоридж.