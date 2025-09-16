Генсек ООН спрогнозував, коли може завершитися війна в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш / © Associated Press

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що не очікує швидкого мирного врегулювання війни Росії проти України.

Про це він повідомив на пресконференції.

Гутерріш наголосив, що позиції сторін надто відрізняються, що унеможливлює досягнення миру найближчим часом. Україна прагне відновити свою територіальну цілісність, тоді як Росія хоче окупувати значні частини українських земель.

«Я не оптимістичний у питанні короткострокового мирного процесу щодо України. Наша позиція дуже чітка — нам потрібне негайне припинення вогню, але таке, що призвело б до рішення на основі Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї», — заявив Гутерріш.

Він також додав, що Росія рішуче виступає проти ідеї перемир’я та наполягає на «глобальній угоді», якої «вкрай важко досягти». Генсек ООН висловив побоювання, що війна може тривати ще «якийсь час», а насильство матиме «драматичний вплив на цивільне населення».

Нагадаємо, війна Росії проти України точно наближається до свого закінчення. Таку свою думку в коментарі для ТСН.ua висловив голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.

Президент США Дональд Трамп заявив, що президентові України Володимиру Зеленському «доведеться укласти угоду» для завершення війни з Росією.

Президент Володимир Зеленський стверджує, зупинити війну в Україні можна лише тоді, коли США нададуть чіткі гарантії безпеки. Зеленський сподівається, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер під час візиту американського лідера Дональда Трампа детально обговорить із ним питання забезпечення майбутнього України.