Гренландію, Венесуелу і Україну об’єднує одна людина — Дональд Трамп і його брехня.

Таку різку критичну статтю на адресу американського президента написав оглядач з питань міжнародної політики Guardian Саймон Тісдолл.

Згідно з розрахунками, опублікованими у 2021 році газетою Washington Post, Трамп зробив 30 573 «неправдивих або оманливих» заяв протягом свого першого терміну. ​​Це приблизно 21 брехня на день, підрахував аналітик і наголосив, що Трамп продовжує обманювати американців і весь світ.

Особливо це помітно, коли йдеться про три сучасні нерозв’язані міжнародні кризи — гонитку за ресурси Гренландію, Венесуелу та війну в Україні.

«Минулого тижня Трамп заявив, що єдиним обмеженням його влади є його „власна мораль і власний розум“. Це багато що пояснює. Його уявлення про правильне і неправильне є цілком суб’єктивним. Він сам собі етичний та юридичний радник, сам собі священик і сповідник. Трамп бреше собі, як і всім іншим. І шкода, яка виникає в результаті, є згубною. Це коштує життів, шкодить демократії та руйнує довіру між народами», — пише Саймон Тісдолл.

На його думку, виборці США, іноземні лідери звикли до хронічної брехні Трампа. Але ціна за потурання їй, за те, що вони не викривають її, за те, що вони не займають позиції, зростає в геометричній прогресії, оскільки його поведінка стає дедалі більш диктаторською та непередбачуваною.

Гренландія

Він, наприклад, хибно стверджує, що китайські та російські військові кораблі «повсюди» в Гренландії, що вимагає захоплення її США.

«Агов! Які кораблі?» — запитує міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен… який має безпосередні знання про цей самоврядний острів», — зазначає оглядач.

Насправді Данія витрачає мільярди на Гренландію, тож виглядає, що Трамп хоче захопити її мінеральні багатства, щоб зробити Америку «ще величнішою».

Опитування показують, що самі гренландці виступають проти анексії або продажу країни Трампу. Вони віддають перевагу незалежності.

Венесуела

«Справжній потік брехні передував державному перевороту у Венесуелі минулих вихідних. Трамп бездоказово стверджував, що лідер країни Ніколас Мадуро був босом „наркотерористичного“ картелю. Його адміністрація вбила понад 100 людей на човнах у Карибському морі та Тихому океані за необґрунтованою підозрою у контрабанді наркотиків. Він неправдиво оголосив США станом війни, незаконно узурпувавши конституційні повноваження Конгресу», — обурюється Саймон Тісдолл.

На думку експерта, головною метою перевороту у Венесуелі є не відновлення демократії,. Мета — нафта. Трамп безсоромно та безжально грабує країну, одночасно погрожуючи Мексиці, Кубі та Колумбії, вважає аналітик.

Трамп каже, що має план керувати Венесуелою безстроково. Це ще одна спірна ситуація. Зі збройними силами та ополченнями, репресивним режимом Мадуро, що залишається на владі, та з підбадьореною демократичною опозицією, яка прагне захопити владу, країна прямує до протистояння. Лише глибше, тривале військове втручання США, з яким грається Трамп, може зупинити сповзання в хаос. Він ризикує створити балканську трясовину в Латинській Америці.

Україна

Експерт наголошує, що «нездатність Трампа відрізнити добре від поганого, відрізнити правду від брехні завдає величезної шкоди в Україні».

Трамп збрехав, наполягаючи, що може легко завершити війну з Росією за 24 години. Зазнавши невдачі, він неодноразово обіцяв бути жорстким з Володимиром Путіним. Знову і знову цей усміхнений лиходій — ще один запеклий брехун Путін — вміло підлабузувався під нього, а потім відновлював бомбардування. Знову і знову Трамп слабо відступає, зазвичай звинувачуючи Володимира Зеленського.

Сьогоднішні одночасні кризи — у Гренландії, Венесуелі та Україні — мають інші спільні фактори, окрім нечесності Трампа. В усіх трьох випадках слабкість і розбіжності європейських лідерів та ЄС як інституції були тривожно викриті. Тісдолл закликає Європу нарешті визнати, що не може довіряти Трампу чи покладатися на нього. У цьому складному геополітичному контексті Brexit більше не виглядає просто дурною помилкою — він виглядає майже самогубним, вважає експерт.

«Неповага до міжнародного права, ігнорування суверенних прав і територіальної незалежності, а також постійна заміна підтримуваного ООН порядку, заснованого на правилах, неоімперськими сферами впливу очевидні в усіх трьох країнах. Так само, як і нездатність захистити демократичні права простих людей. США самовпевнено та незаконно виключили вибори у Венесуелі. Росія намагається вбити демократію в Україні. Гренландці кажуть, що вони самі повинні вирішувати своє майбутнє. Але хто їх слухає?», — підсумував Саймон Тісдолл.

Раніше у ЗМІ повідомили, що нібито Дональд Трамп наказав розробити план вторгнення до Гренландії.