Герасимов "доповів" Путіну про вигадані перемоги: що він знову "намріяв" на фронті

Валерій Герасимов та Володимр Путін / © Getty Images

Російське військове командування, а саме начальник Генерального штабу Валерій Герасимов, виступив з черговим потоком фантастичних заяв, які повністю суперечать реальній ситуації на фронті. У доповіді диктатору Володимиру Путіну Герасимов «звільнив» низку українських міст, тоді як сам Путін вимагав оточити інші населені пункти.

Про це пишуть пропогандистські російські ЗМІ.

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов набрехав Путіну, що його окупаційні війська нібито повністю «звільнили Купянськ». Цю заяву зробили, попри те, що українські сили продовжують контролювати місто.

«Під контроль ЗС Росії перейшли 13 населених пунктів у Дніпропетровській та Запорізькій областях», — заявив Герасимов.

У цих заявах також забрехався і сам фьюрер, адже зазначив про «оточення великої кількості українських підрозділів у Покровську та Мирнограді, а також в Куп’янську». Російський диктатор Путін наказав забезпечити умови для здачі українських військ у цих населених пунктах.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін збрехав про те, що українські війська в Куп’янську опинилися в оточенні. Водночас диктатор заявив про готовність на певний час припинити бойові дії в цій зоні.

Путін стверджує, що Сили оборони України начебто заблоковані у Куп’янську та Покровську і перебувають в оточенні. Насправді це не так.

Щодо Покровська наразі відомо, що там тривають міські бої. 29 жовтня загарбники вивісили російський прапор на стелі Покровська, та вже за годину його знищили ЗСУ.