Герман Сметанін вдруге очолив "Укроборонпром": що про нього відомо

Герман Сметанін / © Укрінформ

Колишній міністр з питань стратегічної промисловості Герман Сметанін знову призначений генеральним директором АТ «Укроборонпром«. Його кандидатуру обрали за результатами конкурсу, проведеного міжнародною компанією Odgers Berndtson, у якому брали участь 14 претендентів. Остаточне рішення ухвалила наглядова рада підприємства.

Про це йдеться у повідомленні АТ.

«Рішення про призначення нового генерального директора було ухвалено після фінальних співбесід із кандидатами, які пройшли шорт-лист за результатами попереднього відбору», — повідомили в пресслужбі Укроборонпрому.

Голова наглядової ради АТ Давід Ломджарія зазначив, що Сметанін має великий досвід роботи у сфері оборонної промисловості та добре знайомий із внутрішніми процесами підприємств. Це, на думку Ломджарії, дозволяє ефективно організувати поточну роботу Укроборонпрому та забезпечити стратегічне бачення розвитку галузі.

Що про нього відомо

Сметанін розпочав свою діяльність у Харківському конструкторському бюро машинобудування, що входить до структури Укроборонпрому (2014–2015). Надалі він працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.

У 2020–2021 роках Сметанін обіймав посаду директора з виробництва ДП «Завод імені В.О. Малишева». З квітня 2021 по квітень 2023 року він очолював ДП «Харківський бронетанковий завод». У квітні 2023 року Кабінет Міністрів призначив його генеральним директором ДП «Завод імені В.О. Малишева», а 28 червня 2023 року — керівником АТ «Українська оборонна промисловість».

З 5 вересня 2024 року Сметанін обіймав посаду міністра стратегічних галузей промисловості України. Під час реорганізації уряду у липні 2025-го його міністерство приєднали до Міністерства оборони, через що він залишив урядову посаду. Напередодні голосування у Верховній Раді президент підтвердив, що Сметанін повернеться до Укроборонпрому.

