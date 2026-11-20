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«Підтримка ветеранів — наш обов’язок. Працюємо у двох напрямках — допомагаємо з протезуванням і забезпечуємо захисників електроскутерами», — зазначив Валерій Дубіль, голова наглядової ради фонду «Надія» та перший заступник голови Комітету ВР з питань здоров’я нації.

У львівському центрі Superhumans президентка Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Віта Присяжнюк і команда Християнського корпусу зустрілися з Костянтином Власенком та передали йому електроскутер.

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Боєць із позивним «Маґура» служив у 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Він 491 добу виконував бойові завдання на Куп’янському напрямку. З них 232 доби залишався сам після тяжкого поранення. Після втрати обох стоп він продовжував спостерігати за противником і передавати інформацію побратимам.

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Їжу, воду та ліки Костянтину доставляли дронами. Коли наземна евакуація зірвалася, військові евакуювали його за допомогою важкого дрона «Аюдаг-6». Це був перший відомий в Україні випадок евакуації пораненого військового з бойової позиції за допомогою дрона.

«Я і уявити не міг, що мене евакуюють повітрям. А вже після порятунку жартував — якби знав, то побув би на позиції ще 9 днів, щоб загалом було 500», — розповів Костянтин Власенко.

За програмою «Скутери для Героїв» уже передали понад 350 електроскутерів. Їх отримують ветерани з ампутаціями, а також заклади, де захисники лікуються й проходять реабілітацію. Серед них — центри Superhumans у Львові та Дніпрі, центр UNBROKEN, реабілітаційні центри МВС, військові госпіталі й лікарня імені Мечникова.

Фонд «Надія» та Християнський корпус також реалізують програму безоплатного протезування в партнерстві з Future for Ukraine та за сприяння Аксенії Крупенко, президентки американського благодійного фонду Revival Foundation. У київському центрі MCOP Ukraine ветерани отримують консультації, проходять заміри та примірки, а фахівці виготовляють і налаштовують для них індивідуальні протези.

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