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Герой України Костянтин Власенко став учасником програми «Скутери для Героїв», яку реалізують за підтримки Валерія Дубіля й Антона Бахур Актуально
Герой України Костянтин Власенко став учасником програми «Скутери для Героїв», яку фонд «Надія» та Християнський корпус реалізують за підтримки Валерія Дубіля й Антона Бахур. Партнерами програми є Артем Чаплигін, Ігор Гуда, Анатолій Шкрібляк і Володимир Томчук.
«Підтримка ветеранів — наш обов’язок. Працюємо у двох напрямках — допомагаємо з протезуванням і забезпечуємо захисників електроскутерами», — зазначив Валерій Дубіль, голова наглядової ради фонду «Надія» та перший заступник голови Комітету ВР з питань здоров’я нації.
У львівському центрі Superhumans президентка Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» Віта Присяжнюк і команда Християнського корпусу зустрілися з Костянтином Власенком та передали йому електроскутер.
Боєць із позивним «Маґура» служив у 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Він 491 добу виконував бойові завдання на Куп’янському напрямку. З них 232 доби залишався сам після тяжкого поранення. Після втрати обох стоп він продовжував спостерігати за противником і передавати інформацію побратимам.
Їжу, воду та ліки Костянтину доставляли дронами. Коли наземна евакуація зірвалася, військові евакуювали його за допомогою важкого дрона «Аюдаг-6». Це був перший відомий в Україні випадок евакуації пораненого військового з бойової позиції за допомогою дрона.
«Я і уявити не міг, що мене евакуюють повітрям. А вже після порятунку жартував — якби знав, то побув би на позиції ще 9 днів, щоб загалом було 500», — розповів Костянтин Власенко.
За програмою «Скутери для Героїв» уже передали понад 350 електроскутерів. Їх отримують ветерани з ампутаціями, а також заклади, де захисники лікуються й проходять реабілітацію. Серед них — центри Superhumans у Львові та Дніпрі, центр UNBROKEN, реабілітаційні центри МВС, військові госпіталі й лікарня імені Мечникова.
Фонд «Надія» та Християнський корпус також реалізують програму безоплатного протезування в партнерстві з Future for Ukraine та за сприяння Аксенії Крупенко, президентки американського благодійного фонду Revival Foundation. У київському центрі MCOP Ukraine ветерани отримують консультації, проходять заміри та примірки, а фахівці виготовляють і налаштовують для них індивідуальні протези.