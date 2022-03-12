"Херсонщина – це Україна": облрада ухвалила, що не буде жодної "ХНР"

"Херсонщина – це Україна": облрада ухвалила, що не буде жодної "ХНР"

Депутати провели екстрене засідання.

Херсонська облрада зібралася 12 березня на екстрене засідання, на якому відкинула ідею створення "ХНР".

Про це повідомив депутат обласної ради Сергій Рибалко.

"Відбулось екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. 44 депутати ухвалили звернення про те, що "Херсонщина ­– це Україна" і жодної псевдореспубліки на території області не буде", ­– йдеться у повідомленні.

Відбулось екстерне засідання сесії Херсонської обласної ради. Засідання відбувалося у режимі Zoom, що передбачено регламентом. Сесія 44 голосами прийняла звернення про те, що Херсонщина - це Україна. Наша країна - цілісна і єдина. Все буде Україна! Опубліковано Сергієм Рибалком - Офіційною сторінкою Субота, 12 березня 2022 р.

Нагадаємо, раніше 12 березня стало відомо, що російські окупанти готуються провести "референдум" щодо оголошення Херсонської області "народною республікою".

На таку звістку зреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

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