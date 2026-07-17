"Геть!": Мар’яну Безуглу проганяли з акції протесту в центрі Києва

Мар'яна Безугла на акції протесту / © скриншот з відео

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Народну депутатку Мар’яну Безуглу проганяли з акції протесту у центрі Києва, учасники якої виступають проти кадрових змін в уряді, зокрема проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова.

Відповідне відео опублікував у Facebook журналіст Ян Доброносов.

На оприлюднених кадрах видно, що Безугла прийшла на акцію з табличкою «Відставка Сирського, а не Федорова».

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Попри те, що протестувальники також виступали проти звільнення Федорова, появу народної депутатки вони зустріли вигуками «Геть!».

На відео зафіксовано, як Мар’яна Безугла намагається поспілкуватися з учасниками акції та, ймовірно, пояснити свою присутність, однак мітингувальники продовжують вимагати, щоб вона залишила місце проведення протесту.

Це вже не перший випадок, коли участь Безуглої в масових акціях супроводжується негативною реакцією учасників.

Минулого року вона також прийшла на протест проти закону, що обмежував повноваження НАБУ та САП, хоча сама підтримала його під час голосування. Тоді протестувальники зустріли депутатку вигуками «Ганьба!», «Безуглу геть!» та «Зрадниця!».

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Під час тієї акції Мар’яна Безугла також тримала плакат із власною вимогою — «Відставка Сирського».

Нагадаємо, у центрі Києва другий день поспіль триває акція протесту, на якій вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського та повернути народних депутатів до роботи.

Тим часом Кабінет міністрів України призначив тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони Євгенія Хмару, колишнього т.в.о голови СБУ.

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