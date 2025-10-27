ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
2 хв

Гетманцев атакує Мінцифру: одна з причин криються в близькій до нардепа лотереї МСЛ — ЗМІ

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев посилює публічну критику на адресу міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Ключовою причиною є плани Мінцифри навести лад на гральному ринку, де у Гетманцева відкритий конфлікт інтересів.

Гетманцев атакує Мінцифру: одна з причин криються в близькій до нардепа лотереї МСЛ — ЗМІ

Про це йдеться у статті видання «Ділова столиця».

Як зазначає видання, з початку вересня Гетманцев регулярно звинувачує Мінцифру у “зриві державницьких завдань”.

За даними журналістів, активність Гетманцева може бути пов’язана з втратою контролю над податковою службою, якою він фактично опікувався з 2022 року. У грудні 2024-го колишня керівниця податкової Хмельницької області Ірина Зленко у низці інтерв’ю заявила про існування “тіньової вертикалі” у ДПС, пов’язаної з Гетманцевим, та розповіла про “втручання народного депутата у діяльність фіскальних органів”.

Як зазначає «Ділова столиця», після втрати впливу у податковій Гетманцев міг переключити увагу на інший регулятор — сферу азартних ігор. Саме він у 2024 році просував законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і передачу її функцій іншому центральному органу виконавчої влади.

Нині ці повноваження зосереджені у державному агентстві “Плей Сіті”, підпорядкованому Мінцифрі, яке здійснює моніторинг, ліцензування та контроль за ринком грального бізнесу. Саме навколо цього органу, за оцінкою аналітиків, і розгорнувся новий конфлікт.

Журналісти припускають, що критика Федорова може мати і прагматичні мотиви: днями стало відомо, що лотерейний оператор “М.С.Л.”, з яким у Гетманцева нібито існують давні зв’язки, розпочав пропонувати продукт “Спортпрогноз”, який дозволяє робити ставки на футбольні матчі, що формально є діяльністю без відповідної ліцензії.

Оскільки саме “Плей Сіті” має повноваження контролювати дотримання законодавства у цій сфері, спроби тиску на Мінцифру можуть бути спробою “примусу до компромісу”, робить висновок «Ділова столиця».

Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie