Гетманцев атакує Мінцифру: одна з причин криються в близькій до нардепа лотереї МСЛ — ЗМІ

Про це йдеться у статті видання «Ділова столиця».

Як зазначає видання, з початку вересня Гетманцев регулярно звинувачує Мінцифру у “зриві державницьких завдань”.

За даними журналістів, активність Гетманцева може бути пов’язана з втратою контролю над податковою службою, якою він фактично опікувався з 2022 року. У грудні 2024-го колишня керівниця податкової Хмельницької області Ірина Зленко у низці інтерв’ю заявила про існування “тіньової вертикалі” у ДПС, пов’язаної з Гетманцевим, та розповіла про “втручання народного депутата у діяльність фіскальних органів”.

Як зазначає «Ділова столиця», після втрати впливу у податковій Гетманцев міг переключити увагу на інший регулятор — сферу азартних ігор. Саме він у 2024 році просував законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і передачу її функцій іншому центральному органу виконавчої влади.

Нині ці повноваження зосереджені у державному агентстві “Плей Сіті”, підпорядкованому Мінцифрі, яке здійснює моніторинг, ліцензування та контроль за ринком грального бізнесу. Саме навколо цього органу, за оцінкою аналітиків, і розгорнувся новий конфлікт.

Журналісти припускають, що критика Федорова може мати і прагматичні мотиви: днями стало відомо, що лотерейний оператор “М.С.Л.”, з яким у Гетманцева нібито існують давні зв’язки, розпочав пропонувати продукт “Спортпрогноз”, який дозволяє робити ставки на футбольні матчі, що формально є діяльністю без відповідної ліцензії.

Оскільки саме “Плей Сіті” має повноваження контролювати дотримання законодавства у цій сфері, спроби тиску на Мінцифру можуть бути спробою “примусу до компромісу”, робить висновок «Ділова столиця».