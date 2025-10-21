Гетманцев атакує Мінцифри через реформу ринку гральних послуг — Казанський

Реклама

Він нагадав, що ще до потрапляння до парламенту Гетманцев мав долю у компанії “МСЛ” — одному з найбільших операторів лотерейного ринку. Сам політик у 2019 році визнавав, що, обіймаючи посаду голови податкового комітету, перебуває у стані конфлікту інтересів.

«Тепер цей конфлікт вирвався у публічну площину. Дивно, що діюча влада, яка досить блюче сприймає критику зі сторони, на цю ситуацію не поки не відреагувала», — підсумував Казанський.