- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 99
- Час на прочитання
- 1 хв
Гетманцев атакує Мінцифри через реформу ринку гральних послуг — Казанський
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розпочав публічну атаку на Міністерство цифрової трансформації через проведення відомством реформи ринку гральних послуг.
Він нагадав, що ще до потрапляння до парламенту Гетманцев мав долю у компанії “МСЛ” — одному з найбільших операторів лотерейного ринку. Сам політик у 2019 році визнавав, що, обіймаючи посаду голови податкового комітету, перебуває у стані конфлікту інтересів.
«Тепер цей конфлікт вирвався у публічну площину. Дивно, що діюча влада, яка досить блюче сприймає критику зі сторони, на цю ситуацію не поки не відреагувала», — підсумував Казанський.