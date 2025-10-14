- Дата публікації
Гетманцев фактично перейшов у режим системної критики нової прем’єрки Свириденко — Лямець
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев перейшов у режим системної критики нового уряду та прем’єр-міністра Юлії Свириденко, що фактично означає опозиційність до Володимира Зеленського.
Про це у своєму дописі повідомив журналіст Сергій Лямець.
«Формально це “експертна оцінка”, але по суті ми бачимо спробу дискредитації нового уряду ще на старті його роботи. Гетманцев фактично перейшов у режим системної критики нової прем’єрки, а разом із нею — до критики Зеленського», — зазначив Лямець.
Журналіст навів низку публічних висловлювань Гетманцева, у яких той критикує уряд за «роздачу грошей, яких немає», популізм і відсутність системних рішень. За словами Лямця, дії депутата можуть свідчити про формування всередині владної вертикалі своєрідної «фронди» — внутрішньої опозиції до Офісу президента та Кабінету Міністрів.
Лямець припустив, що за Гетманцевим може стояти так звана «група Арахамії», яка після кадрових рішень у податковій сфері втратила значну частину впливу. «Тепер Арахамія та Гетманцев утворили своєрідну Фронду… вони хочуть або помститися, або повернути вплив на процеси, знову ставши потрібними», — написав він.
На думку журналіста, подальше загострення цієї лінії конфлікту може призвести до внутрішньої кризи у владній більшості. Водночас, за словами Лямця, така поведінка може стати ризикованою для самого Гетманцева, адже раніше президент Зеленський уже усував політиків, які переходили у відкрите протистояння з Банковою.