Гетманцев фактично перейшов у режим системної критики нової прем’єрки Свириденко — Лямець

Про це у своєму дописі повідомив журналіст Сергій Лямець.

«Формально це “експертна оцінка”, але по суті ми бачимо спробу дискредитації нового уряду ще на старті його роботи. Гетманцев фактично перейшов у режим системної критики нової прем’єрки, а разом із нею — до критики Зеленського», — зазначив Лямець.

Журналіст навів низку публічних висловлювань Гетманцева, у яких той критикує уряд за «роздачу грошей, яких немає», популізм і відсутність системних рішень. За словами Лямця, дії депутата можуть свідчити про формування всередині владної вертикалі своєрідної «фронди» — внутрішньої опозиції до Офісу президента та Кабінету Міністрів.

Лямець припустив, що за Гетманцевим може стояти так звана «група Арахамії», яка після кадрових рішень у податковій сфері втратила значну частину впливу. «Тепер Арахамія та Гетманцев утворили своєрідну Фронду… вони хочуть або помститися, або повернути вплив на процеси, знову ставши потрібними», — написав він.

На думку журналіста, подальше загострення цієї лінії конфлікту може призвести до внутрішньої кризи у владній більшості. Водночас, за словами Лямця, така поведінка може стати ризикованою для самого Гетманцева, адже раніше президент Зеленський уже усував політиків, які переходили у відкрите протистояння з Банковою.