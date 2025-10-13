Гетманцев хоче позбавити пенсій українців — нардеп

© ТСН.ua

«Гетманцев хоче забрати пенсії в українців! Голова фінкомітету заявив, що громадяни, які передають свої банківські картки іншим у користування, потраплятимуть до реєстру дроперів. Занесені до цього реєстру будуть обмежені у фінансових операціях і навіть не зможуть отримувати пенсії», — заявив Гончаренко.

За словами депутата, така норма може несправедливо вдарити по літніх людях, які через обман чи шантаж можуть передати свої банківські дані шахраям.

«Тобто якщо умовна бабуся, можливо, обманом передала свої дані — її можуть позбавити пенсії, заради якої вона працювала все життя і сплачувала податки», — зазначив Гончаренко.

Він додав, що подібні ініціативи не сприятимуть підвищенню довіри громадян до держави.

«Уявляю, як це замотивує молодь не ухилятися від податків і повірити в пенсію в Україні. Мабуть, так і будується правова держава, так, пане Гетманцев?» — резюмував депутат.