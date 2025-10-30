ТСН у соціальних мережах

Гетманцев не має права очолювати податковий комітет після скандалу з плагіатом дисертації - експерт

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не має права залишатися на посаді після підтвердження фактів плагіату в його науковій роботі, вважає економіст Борис Кушнірук.

«Гетманцев ще й писав свою дисертацію, і там — 15% плагіату. Це ще й небагато. Але сам факт. Чи може, наприклад, пан Гетманцев бути головою комітету при таких обставинах? Якщо людина має таку репутацію, то що ми можемо говорити?» — заявив Кушнірук в ефірі телеканалу “Прямий”.

На думку економіста, наявність плагіату у науковій роботі депутата підриває довіру до його професійної компетентності та морального права формувати податкову політику держави.

«Які законопроєкти він може підготувати, якщо є великі сумніви щодо того, наскільки професійно він це робить? І навіть не лише в економічній частині, а й у юридичній», — підкреслив експерт.

Кушнірук також розкритикував загальний рівень некомпетентності у роботі парламенту, зазначивши, що ухвалювані рішення часто є необґрунтованими або містять «дірки» для зловживань.

«Питання не лише у Гетманцеві, а в тій жахливій некомпетентності, яку ми спостерігаємо. Він лише показовий приклад», — наголосив він.

Раніше у ЗМІ з’явилися повідомлення про виявлення значного обсягу плагіату у докторській дисертації Данила Гетманцева, який очолює податковий комітет Верховної Ради з 2019 року.

