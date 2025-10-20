ТСН у соціальних мережах

Політика
Гетманцев прагне усунути віцепрем’єра Федорова, — економіст

Економіст Михайло Кухар заявив, що голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев намагається дискредитувати віцепрем’єра з цифрової трансформації Михайла Федорова та проєкт Дія Сіті.

Гетманцев прагне усунути віцепрем’єра Федорова, — економіст

«Саме існування Дія Сіті, а також опубліковані дані про 55 млрд грн податків, сплачених українською ІТ-спільнотою, були останні чотири роки головним доказом хибності антиподаткової політики Гетманцева, яку він системно проводить уже сім років — на горе всьому українському бізнесу», — написав Кухар.

За його словами, окремі випадки порушень серед понад 3 тисяч резидентів Дія Сіті використовуються як підстава для атаки на саму систему. «Замість того, щоб позбавити статусу кілька компаній, він узагальнює негатив і прагне ліквідувати саму екосистему Дія Сіті та послабити позиції Федорова — розсадник лібералізму з низькими податками для ІТ», — зазначив економіст.

Кухар наголосив, що під керівництвом Федорова реалізується не лише Дія Сіті, а й інші критично важливі для країни проєкти, зокрема Brave1. «Мене ця позиція Гетманцева не шокує. Я прямо чую, як на Лубянці відкорковують шампанське, щоб йому і цього разу вдалося», — підсумував він.

