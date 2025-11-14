Гетманцев став на захист чиновника НБУ Олійника, звинуваченого у корупції - економіст Кушнирук

Реклама

Про це пише Борис Кушнирук на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначає блогер, у своєму дописі в соцмережах Гетманцев фактично став на бік Олійника, поставивши під сумнів викладені в розслідуванні факти й натякнувши, що медійні публікації проти заступника голови НБУ начебто є частиною цілеспрямованої кампанії проти керівництва Нацбанку.

«Очільник фінансового комітету Ради публічно кидається на амбразуру, захищаючи високопосадовця, якого журналісти й експерти підозрюють у приховуванні статків та відмиванні грошей в ОАЕ», - пише Кушнирук.

Реклама

На його думку, активна підтримка Гетманцевим Олійника е є випадковою. За висновками автора, повноваження Олійника у блоці нагляду та фінмоніторингу використовуються, зокрема, для тиску на легальний гральний бізнес.

Кушнирук стверджує, що через рішення та «сигнали» з боку НБУ низка банків за останні місяці фактично припинила обслуговування операцій великих ліцензованих операторів азартних ігор, серед яких називається й один із лідерів ринку. Йдеться про випадки, коли банкам забороняли або різко обмежували проведення платежів на користь ігорних компаній, що вдарило по їхній можливості повноцінно працювати з клієнтами.

Кушнірук пов’язує цю лінію поведінки з інтересами лотерейного бізнесу, історично пов’язаного з оточенням Гетманцева. На його думку, дії НБУ під керівництвом нинішньої команди фактично очищують поле для лотерейних операторів, які працюють у більш м’якому податковому та регуляторному режимі, тоді як найбільші легальні букмекери, що сплачують до бюджету мільярди гривень, опиняються під постійним тиском фінмоніторингу та банківських обмежень. У цій конструкції саме Олійник, за оцінкою економіста, виступає технічним виконавцем політичної волі голови фінансового комітету.

«Мабуть, не секрет, що багато років очільника фінкомітету звинувачують у просуванні законодавчих пільг для лотерейного бізнесу. Коли спроба радикально здешевити ліцензії через законопроєкт №10101 провалилася, пов’язана з ним компанія МСЛ продовжила працювати у «сірій зоні» — фактично приймати ставки на спорт без букмекерської ліцензії, сплачуючи до бюджету лише податки «як лотерея». ЗМІ показують просту арифметику: річна ліцензія на прийом спортивних ставок коштує близько 190 млн грн, тоді як для лотерейників Гетманцев пропонував ставку вдесятеро нижчу. Через таку «креативну» модель держава щороку недоотримує понад 170 млн грн», - резюмує блогер.