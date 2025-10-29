Гетманцев стає головним фактором, що дестабілізує, усередині влади, - політолог

© УНІАН

Про це експерт написав у Facebook.

За словами Тарана, після низки кадрових рішень у податковій сфері, які обмежили вплив окремих груп у парламенті, Гетманцев фактично втратив контроль над ключовими напрямами, які раніше перебували у його сфері впливу. Йдеться, зокрема, про призначення Руслана Кравченка та Лесі Карнаух, що означали «зачистку» від впливу Давида Арахамії та Данила Гетманцева.

«Втрату інституційного та, можливо, фінансового впливу Гетманцев компенсує публічною активністю. Його риторика стає дедалі гострішою, а критика — дедалі персональнішою. З “архітектора фінансової політики” він поступово перетворюється на публічного критика не лише уряду, а й президента», — зазначив політолог.

Таран наголошує, що така поведінка не є звичайним політичним протистоянням, адже удари Гетманцева спрямовані не лише проти окремих рішень чи міністрів, а проти самої логіки керованості системи. Це, за словами експерта, підриває довіру до влади загалом і створює ризики для стабільності.

«Сьогодні Данило Гетманцев — це не просто критик, а потенційний дестабілізуючий фактор. Його популізм резонує з настроями суспільства, але водночас підсилює роздратування й недовіру до влади», — наголосив Таран.

Він також припустив, що у відповідних органів може бути достатньо матеріалів, аби «в разі потреби нагадати Гетманцеву про межі дозволеного».

«Питання лише в тому, скільки ще йому дозволятимуть підривати довіру до влади», — підсумував політолог.