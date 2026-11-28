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Гетманцев закликав «Українську правду» вийти з тіні та доплатити податки за весь період великої війни
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розкритикував позицію «Української правди» щодо використання ФОПів у роботі видання та закликав його керівництво забезпечити сплату податків за загальними правилами.
Про це народний депутат написав у своєму Telegram-каналі.
, відповідаючи на заяву головної редакторки «Української правди» Севгіль Мусаєвої.
Гетманцев наголосив, що статус фізичної особи-підприємця передбачає здійснення самостійної підприємницької діяльності, а не має використовуватися для зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці.
«ФОП — це людина, яка здійснює підприємницьку діяльність, тобто самостійну, систематичну, на власний ризик діяльність з метою отримання прибутку. Це не опція, щоб платити замість 23% — 6% із зарплат працівників, якщо ти хитріший», — заявив Гетманцев.
Парламентар особливо наголосив на важливості сплати податків в умовах повномасштабної війни та необхідності фінансування української армії.
«Нашій армії дуже потрібні гроші зараз. Дуже. Ви навіть не уявляєте, наскільки!» — підкреслив він.
Гетманцев закликав Мусаєву погодити з власником видання перехід «у білу» та доплату податкової недоїмки, яка, на його думку, могла виникнути за весь період великої війни.
Депутат також наголосив, що його завданням є детінізація економіки, наповнення державного бюджету та забезпечення дотримання законодавства.