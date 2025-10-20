Гетманцев замішаний у зливі даних Дія.City та фінансуванні агентурної мережі ФСБ - журналіст

Реклама

“Гетманцев — не лише агент російського впливу та саботажник, який за роки свого керування податковим комітетом скоїв чимало економічних диверсій проти українського бізнесу, завдавши подекуди не менше шкоди, ніж російські ракетні удари по ньому”, — заявив Іванов.

За його словами, останнім часом апаратна вага Гетманцева істотно зменшилася, а сам він “втратив вплив на митницю та податкову”, що, на думку журналіста, “позбавило його доступу до фінансових потоків”.

Іванов також стверджує, що під час війни Гетманцев “забезпечував відшкодування десятків мільйонів гривень ПДВ бізнес-структурам ексчиновника Володимира Сівковича, який перебуває у розшуку”, що, за його словами, могло бути “формою фінансування агентурної мережі ФСБ за рахунок держбюджету”.

На думку журналіста, після посилення уваги з боку Служби безпеки України Гетманцев “почав вдаватися до атак на державні інституції”, зокрема — “інспірував скандал навколо проєкту Дія.City та віцепрем’єра Михайла Федорова”.

“Це він зробив за допомогою ‘Громадського телебачення’, з яким його пов’язує давня співпраця. Саме через цей медіаресурс Гетманцев, за моєю інформацією, злив список компаній-резидентів Дія.City та їхніх працівників, заброньованих через Міністерство цифрової трансформації”, — зазначив Іванов.

Він також нагадав, що адвокат “Громадського” Оксана Чайковська раніше працювала у юридичній фірмі “Юрімекс”, заснованій Гетманцевим, а саме “Громадське” протягом кількох років було клієнтом цієї фірми.

“Питання до Дія.City дійсно є: якщо Гетманцев міг отримати інформацію з реєстру резидентів, чи не отримав він паралельно дані про розробників дронів або місця їх виробництва? Якщо так, то ця інформація вже може бути у ФСБ”, — заявив Іванов, додавши, що “це вже питання до контррозвідки”.