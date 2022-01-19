Хіба це не реальність уже вісім років? - Зеленський про ймовірне вторгнення РФ до України

Хіба це не реальність уже вісім років? - Зеленський про ймовірне вторгнення РФ до України

Зеленський закликав українців не панікувати.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 19 січня записав відеозвернення, в якому закликав українців не панікувати та підкреслив, що ймовірність широкомасштабного вторгнення РФ існує вже не перший рік.

Відео очільника України з'явилося на сторінці Офісу президента.

"А в чому, власне, новина? Хіба це не реальність уже вісім років? Хіба вторгнення розпочалося не у 2014 році? Хіба загроза війни виникла тільки зараз? Ці ризики існують не один день і зараз вони не стали більшими, зараз став більшим ажіотаж навколо них", - Володимир Зеленський про напад РФ на Україну.

Нагадаємо, у середу, 19 січня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу чуток, які поширюють про ймовірне вторгнення Росії.

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