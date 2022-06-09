"Хіба хтось говорив з Гітлером?": Дуда розкритикував Шольца і Макрона за дзвінки диктатору Путіну

"Хіба хтось говорив з Гітлером?": Дуда розкритикував Шольца і Макрона за дзвінки диктатору Путіну

Польський президент Анджей Дуда розкритикував лідерів деяких європейських країн за їхні дзвінки російському диктатору Володимиру Путіну.

Зокрема, польський лідер ообливу увагу звернув на канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона. Вони спілкуються телефоном з президентом країни-агресорки Росії.

Про це Дуда сказав в інтерв'ю виданню Bild.

За його словами, такі розмови мають ефект "своєї легітимації для того, хто несе відповідальність за злочини, вчинені російською армією в Україні". Крім того, "ці переговори ні до чого не призводять".

Дуда наголосив: вражений такою комунікацією на тлі продовження війни, яку Росія розпочала 24 лютого. Крім того, президент Польщі зауважив, що лише кремлівський диктатор Путін відповідальний за відправку російських сил до України: "Йому підкоряються командири".

"Хіба хтось під час Другої світової війни говорив подібним чином з Адольфом Гітлером? Хто-небудь говорив, що той повинен зберегти обличчя? Що необхідно діяти так, щоб це не було принизливим для Адольфа Гітлера?", - заявив Анджей Дуда.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц останній дзвінок до президента РФ Володимира Путіна робив 28 травня. За його словами, телефонує диктатору, аби нагадувати тому, що розв’язана ним війна проти України не матиме успіху.

Своєю чергою, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росію не можна принижувати зараз, щоб після завершення війни в Україні можна було вивести її з ізоляції дипломатичним шляхом.

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