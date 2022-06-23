HIMARS допекли: в Держдумі погрожують ударом по посольству США в Києві

HIMARS допекли: в Держдумі погрожують ударом по посольству США в Києві

Депутат Держдуми Росії, заступник комітету з нацоборони Юрій Швиткін заявив, що його країни повинна завдати ракетного удару по будівлі посольства США у Києві. Зробити це треба у відповідь на постачання до України артилерійських систем HIMARS.

Російський депутат також заявив, що "треба нищити урядовий квартал в Києві, варто знищувати відповідні точки".

Про це Швиткін сказав у коментарі російським засобам масової пропаганди.

"Це (постачання HIMARS – ред.) вкотре підкреслює рух крок за кроком до Третьої світової війни з боку США. Слід розуміти, що ми повинні жорстко відреагувати. На мою думку, сьогодні реакція має стосуватися і тих країн, які постачають озброєння (до України – ред.). І не просто нищити інфраструктуру абощо, а я вважаю, головний центр ухвалення рішень – посольство США. Я гадаю, що рано чи пізно це стане ціллю для збройних сил Росії, "народної міліції" "ДНР" і "ЛНР", – заявив заступник комітету з нацоборони РФ.

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"Моя позиція – треба нищити урядовий квартал в Києві, варто знищувати відповідні точки. Так, ця робота триває з боку міністерства оборони, але треба завдати більш масованих ударів. Дивитися на це паскудство ми не будемо. Поки б’ють по одній щоці, другу ми не підставлятимемо", – додав Швиткін.

Найбільше російського депутата занепокоїло те, за використання HIMARS дальність його стрільби становитиме понад 195 км. На думку політика, українське військово-політичне керівництво завдаватиме відповідних ударів по території РФ.

Зауважимо, за даними журналістів зі США, уряд країни вирішив надати лише такий тип боєкомплекту, який дозволяє використовувати HIMARS як реактивні системи залпового вогню з дальністю ураження близько 80 км.

Попри свою стурбованість, Швиткін похизувався, начебто в армії РФ вдосталь засобів ППО та радіоелектронної боротьби, здатних стати на заваді американським пусковим установкам.

Нагадаємо, голова Міноборони України Олексій Резніков повідомив 23 червня, що до країни вже прибули американські HIMARS.

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