Гірка правда в тому, що Україні було б краще обміняти землю на мир — The Telegraph
Автор The Telegraph Марк Бролін вважає, що тимчасове «корейське замороження» з «німецьким фіналом» може дати Києву більше шансів повернути окуповані території у майбутньому.
Геополітичний стратег Марк Бролін стверджує, що за нинішніх умов Україні вигідніше погодитися на кероване «замороження» конфлікту, а не чекати швидкої перемоги. Він наголошує, що ані США, ані Європа не готові надати настільки потужну військову підтримку, яка забезпечила б негайний успіх на полі бою.
Про це він заявляє у колонці The Telegraph.
«Корея» зараз — «Німеччина» згодом
Бролін пропонує сценарій «корейського перемир’я» – тобто тимчасову зупинку бойових дій без юридичного визнання втрати територій. Водночас це має супроводжуватися жорсткими гарантіями безпеки, економічною підтримкою й посиленням західних інвестицій. У перспективі, за його словами, це може призвести до «німецького фіналу» – повернення окупованих земель, коли Україна економічно й політично перевершить Росію.
Чому пауза може бути вигідною
Автор називає три головні причини:
Росія слабшає. Санкції, корупція, втеча капіталу та військове перенапруження руйнують економіку РФ.
США обмежені внутрішньою політикою. Американська підтримка має часові та політичні межі, і надалі Вашингтон сприйматиме Росію радше як європейську проблему.
Європа прокидається. Континент поступово зміцнює оборону та відмовляється від залежності від Москви, що у довгостроковій перспективі грає на користь Києва.
Які умови «замороження»
Бролін підкреслює: такий варіант не означає капітуляцію. Йдеться про «виграш часу» з чіткими умовами:
відсутність юридичного визнання захоплених територій;
багаторівневі гарантії безпеки, включно з ППО, боєприпасами, тренуванням військових та постачанням запчастин;
автоматичне посилення санкцій у разі порушень з боку РФ;
програма інвестицій, що підвищуватиме розрив у рівні життя між вільними й окупованими регіонами.
«Поганий, але практичний» сценарій
Колонка визнає: для українців життя під окупацією залишатиметься тяжким, однак стратегічна пауза з часом може зробити відновлення територіальної цілісності більш реалістичним. Автор порівнює цю стратегію із західнонімецьким прикладом, коли економічна й політична перевага у результаті дозволила возз’єднати країну.
«Замороження не буде зреченням принципів, якщо воно супроводжуватиметься залізобетонними, перевірюваними умовами», – резюмує Бролін.
Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що президент Володимир Зеленський допускає корейський сценарій в Україні: що він передбачає.