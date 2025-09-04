ТСН у соціальних мережах

Гірка правда в тому, що Україні було б краще обміняти землю на мир — The Telegraph

Автор The Telegraph Марк Бролін вважає, що тимчасове «корейське замороження» з «німецьким фіналом» може дати Києву більше шансів повернути окуповані території у майбутньому.

Українські військові

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Геополітичний стратег Марк Бролін стверджує, що за нинішніх умов Україні вигідніше погодитися на кероване «замороження» конфлікту, а не чекати швидкої перемоги. Він наголошує, що ані США, ані Європа не готові надати настільки потужну військову підтримку, яка забезпечила б негайний успіх на полі бою.

Про це він заявляє у колонці The Telegraph.

«Корея» зараз — «Німеччина» згодом

Бролін пропонує сценарій «корейського перемир’я» – тобто тимчасову зупинку бойових дій без юридичного визнання втрати територій. Водночас це має супроводжуватися жорсткими гарантіями безпеки, економічною підтримкою й посиленням західних інвестицій. У перспективі, за його словами, це може призвести до «німецького фіналу» – повернення окупованих земель, коли Україна економічно й політично перевершить Росію.

Чому пауза може бути вигідною

Автор називає три головні причини:

  1. Росія слабшає. Санкції, корупція, втеча капіталу та військове перенапруження руйнують економіку РФ.

  2. США обмежені внутрішньою політикою. Американська підтримка має часові та політичні межі, і надалі Вашингтон сприйматиме Росію радше як європейську проблему.

  3. Європа прокидається. Континент поступово зміцнює оборону та відмовляється від залежності від Москви, що у довгостроковій перспективі грає на користь Києва.

Які умови «замороження»

Бролін підкреслює: такий варіант не означає капітуляцію. Йдеться про «виграш часу» з чіткими умовами:

  • відсутність юридичного визнання захоплених територій;

  • багаторівневі гарантії безпеки, включно з ППО, боєприпасами, тренуванням військових та постачанням запчастин;

  • автоматичне посилення санкцій у разі порушень з боку РФ;

  • програма інвестицій, що підвищуватиме розрив у рівні життя між вільними й окупованими регіонами.

«Поганий, але практичний» сценарій

Колонка визнає: для українців життя під окупацією залишатиметься тяжким, однак стратегічна пауза з часом може зробити відновлення територіальної цілісності більш реалістичним. Автор порівнює цю стратегію із західнонімецьким прикладом, коли економічна й політична перевага у результаті дозволила возз’єднати країну.

«Замороження не буде зреченням принципів, якщо воно супроводжуватиметься залізобетонними, перевірюваними умовами», – резюмує Бролін.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що президент Володимир Зеленський допускає корейський сценарій в Україні: що він передбачає.

