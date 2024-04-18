Хіросіма надішле красномовне послання РФ і Білорусі замість запрошення на пам'ятні заходи — ЗМІ

До роковин удару по Хіросімі влада японського міста надішле красномовне послання Путіну та Лукашенку.

Адміністрація міста Хіросіма в Японії не запросить Росію та Білорусь на пам'ятні заходи цього року. Натомість цим країнам надішлють листи з красномовним посланням.

Про це повідомляє The Asahi Shimbun.

Зазначається, що делегації з РФ та Білорусі третій рік поспіль пропустять пам'ятні заходи у Хіросімі і причиною цього є повномасштабне вторгнення до України.

"Ситуація не змінилася порівняно з минулим фінансовим роком, і ми вирішили відреагувати на неї так само", - сказав чиновник виданню.

Натомість місто планує в травні направити листа до Росії та Білорусі, в якому буде зазначено, що адміністрація "з нетерпінням чекає того дня, коли ви зможете відвідати Хіросіму після того, як війну буде завершено".

Атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі

Два виняткові в історії людства випадки бойового застосування ядерної зброї. Здійснено Збройними силами США на завершальному етапі Другої світової війни проти Японії.

Внаслідок двох вибухів миттєво загинули 80 тисяч людей, до кінця 1945 року загальна кількість загиблих, включаючи також онкологічні захворювання та променеву хворобу, становила від 90 до 166 тисяч осіб у Хіросімі та від 60 до 80 тисяч осіб - у Нагасакі. Після цього Японія підписала капітуляцію, що дозволило закінчити Другу світову війну.

Позиція Японії щодо війни в Україні

Японія від початку війни в Україні засудила Росію і ввела низку санкцій проти неї. Також Токіо надає підтримку Києву, проте про постачання озброєнь не йдеться.

Нещодавно премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що його країна розглядає ситуацію в Україні як власну проблему і буде далі продовжувати санаційний тиск проти Росії.

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