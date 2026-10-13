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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Гірше, ніж у прифронтових областях: Зеленський розкритикував підготовку Києва до зими та заговорив про зміни в управлінні

Володимир Зеленський заявив про незадовільний стан виконання плану стійкості у Києві, який виявився гіршим, ніж навіть у прикордонних та прифронтових регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Навіть прифронтові міста підготувалися краще: Зеленський зробив тривожну заяву про Київ

Навіть прифронтові міста підготувалися краще: Зеленський зробив тривожну заяву про Київ

Президент Володимир Зеленський заявив, що стан виконання плану стійкості у Києві виявився навіть гіршим, ніж у прикордонних та прифронтових регіонах, натякаючи на незадовільну роботу мера столиці Віталія Кличка.

Про це глава держави написав у соцмережах.

За його словами, вчора на Ставці Верховного головнокомандувача були доповіді щодо виконання планів стійкості міст та областей.

«Станом на середину жовтня фактично в усій державі, навіть у прикордонних і прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж в Києві. І кияни точно це відчувають, коли навіть після поодиноких влучань "Шахедів" бувають відключення електрики та води в значній частині столиці», — зазначив глава держави.

Щоб виправити ситуацію та гарантувати належний захист об’єктів критичної інфраструктури Києва, президент ініціював консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків.

До обговорення вже залучили:

  • колишнього голову СБУ Василя Малюка;

  • очільника Запорізької ОВА Івана Федорова;

  • міського голову Харкова Ігоря Терехова;

  • бізнесменів та меценатів Костянтина Єфименка та Максима Єфімова.

«Потрібна готовність працювати максимально оперативно, реагувати на кожен безпековий виклик та забезпечувати виконання визначених рішень. Вдячний усім громадам та лідерам бізнес-спільноти за готовність підтримати столицю. Захист енергетичних об’єктів, критичної інфраструктури в Києві, виконання задач разом з урядом та військовими, розуміння потреб людей і раціональна зміна алгоритмів управління Києвом — готуємо рішення», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада викликала Кличка «на килим» через ситуацію в Києві. Сам мер назвав це політичним тиском та надуманими звинуваченнями.

Також ми писали, що ветеран Дмитро Козятинський, який раніше ініціював акцію проти відставки Михайла Федорова, оголосив про проведення у Києві нового мітингу з вимогою відставки міського голови Віталія Кличка.

Своєю чергою Віталій Кличко відреагував на те, що кияни збираються на мітинг за його відставку. Очільник столиці зазначив, що він готовий зустрітися з протестувальниками та навіть спільно розглянути гострі міські проблеми.

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