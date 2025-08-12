Очільник МЗС Чехії назвав дату, коли Путін може погодитися на перемир’я

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Під час візиту до Києва міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що 15 серпня Володимир Путін отримає унікальний шанс домовитися про перемир’я у російсько-українському конфлікті.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою, передає Європейської правди.

Очікується, що 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч між президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Владіміром Путіним. Ян Ліпавський, коментуючи події, підкреслив, що саме в цей день Путін «точно матиме можливість прийняти перемир’я».

«Він уже вбив 1 мільйон своїх людей. Він вбиває людей щодня, здійснюючи нові атаки. Тож так, він має цю унікальну можливість», — сказав він.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський переконаний, що завдяки політичній та військовій підтримці України від партнерів, санкціям проти Росії і міцній армії країни, «Путін демонструє будь-яку готовність до переговорів».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп вважає, що російський лідер Володимир Путін хоче «закінчити» війну. Проте Трамп не виключає, що конструктивного діалогу не вийде.

15 серпня на Алясці має відбутися зустріч американського лідера Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, під час якої сторони планують обговорити завершення війни в Україні.

Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією може передбачати «обмін територіями».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки, висловивши свою позицію.