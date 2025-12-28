- Дата публікації
-
Категорія
Політика
- Кількість переглядів
- 146
- Час на прочитання
- 1 хв
Глава МЗС Італії розповів, що Європа має зробити для миру в Україні
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що для досягнення миру в Україні необхідна єдність Європи та США. Він підкреслив важливість санкцій, фінансової підтримки та ролі Європи у гарантуванні безпеки України.
Антоніо Таяні, міністр закордонних справ Італії, наголосив, що для досягнення справжнього миру в Україні необхідна єдність Європи та США, а також послідовне виконання санкцій та гарантій безпеки.
Про це Таяні сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Rete 4.
За словами глави МЗС Італії, питання безпеки України є фундаментальним для всієї Європи, яка стане стороною фінальних перемовин у разі досягнення угоди.
“Європа запровадила санкції проти Росії, і без європейського рішення про їхнє зняття ми не зможемо досягти справжнього миру”, — заявив Таяні.
Він також нагадав про фінансову підтримку України через європейські облігації та те, що заморожені російські активи досі перебувають у європейських руках.
Таяні підкреслив, що єдність Заходу є необхідною умовою для укладення хорошої угоди. За його словами, Європа може стати надійним партнером у гарантуванні безпеки України та забезпеченні тривалого миру.
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що лише президент США Дональд Трамп здатний змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і укласти мир у війні проти України.