Глава МЗС Туреччини заявив про неминучість переговорів між РФ та Україною щодо завершення війни

Хакан Фідан / © Associated Press

Війна між Україною та росіянами врешті-решт завершиться переговорами, і проводити їх потрібно саме в Туреччині, оскільки це єдине місце, яке може бути прийнятним для обох сторін.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

За словами міністра, війна в Європі триває вже четвертий рік, а її глобальний вплив «глибоко відчувається». Саме тому, підкреслив він, бойові дії мають бути припинені, і зробити це можливо лише шляхом переговорів.

«Я думаю, що ця війна зараз переживає свою найгіршу точку. Тому що обидві сторони зосереджені на знищенні транспортної та енергетичної інфраструктури», — заявив Фідан.

Після цього дипломат уточнив, що конфлікт фактично перетворився на війну дронів: «Тепер це перетворилося на війну дронів. Ніхто нікуди не може рухатися, просуваються лише ті, хто не рахується з втратами».

При цьому Фідан наголосив, що тимчасові «успіхи» російських військ далися їм ціною колосальних втрат. На його думку, росіянам варто замислитися над миром.

Проблема, за словами міністра, полягає в тому, що жодна з сторін не може відверто заявити про бажання переговорів, оскільки «не хоче здаватися слабкою» перед противником.

«Війна має закінчитися. Ми вважаємо переговори неминучими. Особисто я вважаю, що перемовини відновляться. Звичайно, ми не можемо вдаватися в подробиці. Це може статися в Туреччині, це може статися деінде, але я вірю, що цей мир точно настане», — додав турецький дипломат.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що для того, щоб закінчити війну в Україні, потрібний діалог президента США Дональда Трампа та «фюрера» РФ Володимира Путіна.

Ми раніше інформували, що наразі переговори між Україною і Російською Федерацією нікуди не рухаються, оскільки Москва виявляє замало інтересу до просування у перемовинах.