Очільник Пентагону заявив, що Путін погодився на зустріч з Трампом через тиск

Піт Гегсет / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Путін погодився на зустріч з президентом США Дональдом Трампом через відчутний тиск.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на заяву очільника Пентагону Піта Гегсета.

За його словами, раніше ніхто не міг створити умови, за яких Путін зустрівся б з кимось із лідерів. Він також вважає, що диктатор ніколи не сприймав серйозно попереднього президента США Джо Байдена.

Реклама

«Він створив умови для можливого переговорного врегулювання, що було його метою з самого початку, на дуже складному полі бою», — зазначив Гегсет.

Він підкреслив, що Путін навряд чи погодився б на цю зустріч, якби не відчув тиску.

«Я не думаю, що Путін погодився б на зустріч, якби не відчув цього тиску. І я думаю, що є шанс», — сказав голова Пентагону.

Водночас він визнав, що під час переговорів можуть бути компроміси, зокрема й щодо територій.

Реклама

«Можуть бути обміни територіями, можуть бути поступки. Ніхто не буде задоволений, але якщо хтось і може це зробити, то це буде президент Трамп», — наголосив Гегсет.

На запитання журналістів, чи планує він бути присутнім на зустрічі лідерів у штаті Аляска, посадовець відповів невизначено.

«Не знаю. Подивимося, як буде виглядати мій календар. Можливо», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть термінову розмову з президентом США.

Реклама

Ми раніше інформували, що нідерландський аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень (HCSS) Патрік Болдер заявив, що найгіршим сценарієм зустрічі президента США та РФ Дональда Трампа та Путіна для України буде укладення несправедливої угоди.