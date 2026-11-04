Гучні звільнення в СБУ та прямий ультиматум: Поклад відреагував на масштабну операцію НАБУ

Зеленський і Поклад / © Володимир Зеленський

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Очільник СБУ Олександр Поклад звільнив співробітників Служби безпеки, які стали фігурантами гучного розслідування НАБУ у межах операції «Карфаген».

Про це передає пресслужба СБУ.

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Поклад запевняє, що СБУ «надає повну підтримку та сприяє усім необхідним процесуальним діям у зазначених кримінальних провадженнях».

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«Служба безпеки розраховує на проведення прозорого, об’єктивного та неупередженого розслідування. Про це, зокрема, говорив із керівниками НАБУ і САП. Є чітка та конструктивна співпраця», — запевнив голова СБУ.

Крім цього, Поклад каже, що перебуває на зв’язку із закордонними колегами зі спецслужб країн-партнерів.

«Робимо все необхідне, щоб розслідування зазначених злочинів відбувалося і в інших юрисдикціях. Що стосуються так званого „Мексиканця“, який фігурує у справі, то пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну», — додав Олександр Поклад.

Що відомо про сьогоднішній скандал з СБУ

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, у межах операції «Карфаген» НАБУ і САП викрили злочинну організацію, до діяльності якої, за даними слідства, були залучені чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора.

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Згодом стало відомо, що обшуки у топпосадовців СБУ переросли у конфлікт.

За даними слідства, угруповання забезпечувало захист шахрайських колцентрів, які ошукували українців та іноземців, торгівлі наркотиками, незаконного виробництва контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти. Крім того, учасників підозрюють в організації нападів, викрадень людей та завданні тілесних ушкоджень.

Серед фігурантів розслідування — чоловік із прізвиськом «Кримінал», якого слідство вважає організатором угруповання, та «Мексиканець» — засновник і керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром».

У межах цієї справи детективи НАБУ затримали генерала СБУ Сергія Дуку, який обіймає посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності.

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ТСН.ua зібрав все, що відомо про цей скандал у статті за посиланням.

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