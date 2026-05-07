Голова Євроради заявив, що ЄС готується до переговорів із Путіним

ЄС розробляє план переговорів з Кремлем / © Associated Press

Реклама

Європейський Союз всерйоз готується до можливих переговорів із диктатором Володимиром Путіним щодо теми війни в Україні та можливої ​​нормалізації відносин.

Про це пише Financial Times.

За даними британської газети, голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що блок має підтримку Києва для спроби розпочати переговори з Путіним.

Реклама

«Я веду переговори з лідерами 27 країн ЄС, щоб визначити найкращий спосіб, як організувати нашу роботу та зрозуміти, що нам необхідно обговорити з Росією, коли для цього настане слушний момент», — сказав Кошта.

За його словами, минулого місяця на саміті лідерів ЄС на Кіпрі Володимир Зеленський закликав ЄС «бути готовими зробити позитивний внесок у переговори».

Водночас європейський посадовець зазначив, що станом на зараз ніхто не бачить ознак того, що Москва готова «ефективно брати участь у серйозних переговорах».

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков висунув ультиматум для відновлення переговорів з Україною та США.

Реклама

Новини партнерів