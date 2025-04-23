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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Очільники МЗС Британії, Франції та Німеччини скасували зустріч у Лондоні – ЗМІ

Причини перенесення багатосторонньої зустрічі не розголошуються.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Запланована багатостороння зустріч глав МЗС у Лондоні не відбудеться, як очікувалось

Запланована багатостороння зустріч глав МЗС у Лондоні не відбудеться, як очікувалось

Запланована зустріч міністрів закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини та України в Лондоні була відкладена.

Про це повідомляє Sky News.

Спочатку від участі відмовився держсекретар США Марко Рубіо, а слідом — глави МЗС Британії, Франції та Німеччини.

Як зазначає видання, тепер захід буде проведено у форматі технічних переговорів між чиновниками.

Від України на зустріч вирушив виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Він проведе окрему зустріч з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.

За попередніми планами, зустріч мала стати важливим кроком у напрямку до дипломатичного врегулювання війни в Україні. Втім, як зазначають західні ЗМІ, після скасування візиту Рубіо та виходу з формату міністрів інших країн, «наступні кроки з припинення вогню здаються набагато менш імовірними».

Рубіо пояснив своє рішення тим, що призначає спеціального посланника замість особистої участі, але додав, що його команда «очікує на продуктивні технічні обговорення з українськими та британськими колегами» й пообіцяв перенести свій візит на найближчі місяці.

Нагадаємо, за інформацією CNN, держсекретар США Марко Рубіо не візьме участі в перемовинах у Лондоні 23 квітня щодо війни в України, оскільки Київ дав зрозуміти, що відкине ключовий пункт пропозиції американської адміністрації щодо припинення війни.

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