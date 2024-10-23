Хліб-сіль для Гутерреша: як і чому генсек ООН "відзначився" візитом до Путіна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш опинився в центрі дипломатичного скандалу після прибуття до Росії для участі в саміті БРІКС.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до РФ для участі в саміті БРІКС, де у нього запланована зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Зазначається, що в Казані росіяни зустрічали генсека ООН Антоніу Гутерреша “хлібом і сіллю”. Зокрема, в Мережі з’явилося фото, як той радо куштує коровай окупантів.

Як запевняють росЗМІ, кремлівський диктатор Володимир Путін зустрінеться з високим гостем в останній день саміту БРІКС, 24 жовтня. Про що саме вони говоритимуть – наразі невідомо.

Натомість Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку генсека ООН до країни-агресора та наголосило, що цей крок шкодить репутації організації.

“Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Натомість він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН”, – йдеться у дописі.

Водночас в ООН спробували виправдати візит свого шефа, наголосивши на тому, що ця поїздка є “стандартною практикою”. Мовляв, його позиція стосовно російської війни проти України залишається незмінною.

“Генеральний секретар бере участь у саміті БРІКС, як він це робив раніше в Південній Африці, оскільки це є стандартною практикою для участі в засіданнях організацій з великою кількістю важливих держав-членів, як-от G7 і G20”, – сказав заступник речника генсека ООН Фархан Гак.

Він також додав, що “ця зустріч має велике значення для роботи ООН з країнами БРІКС, які представляють близько половини населення земної кулі”. Натомість він зауважив, що Гутерреш “з нетерпінням чекає на зустріч із президентом Володимиром Зеленським у зручний для обох сторін час, як про це домовлялися у вересні”.

“Що стосується вашого запитання про зустріч з Путіним, то генеральний секретар підтвердить свою добре відому позицію стосовно війни в Україні та умов справедливого миру, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях ООН”, – заявив заступник речника генсека ООН.

Зазначимо, що цього року у БРІКС головує Росія, а головною подією в межах організації має стати саміт, який Кремль проводитиме 22-24 жовтня у Казані та на який запрошено велику кількість країн Глобального Півдня.

БРІКС – організація, яка була створена 2006 року чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм. Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

Читайте також: