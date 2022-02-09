"Хлопець із ядерною зброєю, але без друзів": NBC дізнався, як Байден називає Путіна поза камерами

У Раді нацбезпеки США назвали інформацію NBC "анонімними чутками".

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у неофіційних розмовах у жартівливій формі, нібито, називав президента Росії Володимира Путіна "хлопцем із ядерною зброєю" та "без друзів".

Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела.

За даними телеканалу, Байден під час приватних зустрічей жартував про деяких своїх колег і ділився думкою про них у контексті ситуації навколо можливого вторгнення РФ в Україну. Люди, які нібито чули, що говорить Байден про інших політиків, стверджують, що очільник Білого дому, говорячи про канцлера Німеччини Олафа Шольца, сказав, що він "не Ангела Меркель", а згадуючи прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, назвав його поведінку "бурхливою".

Крім того, Байден сказав, що президент Франції Еммануель Макрон, нібито, "хоче бути Шарлем де Голлем" (перший президент Франції), уточнили джерела телеканалу. Обговорюючи президента РФ, Байден, за інформацією джерел NBC News, називав Путіна "хлопцем з ядерною зброєю" і додавав, що він не має друзів.

Слід наголосити, що представниця Ради нацбезпеки США Емілі Горн заявила NBC, що ці "анонімні чутки жодним чином не відображають того, що президент говорить чи думає про своїх колег, яких він поважає та цінує".

"Президент Байден задоволений винятковою співпрацею між США та нашими європейськими союзниками та партнерами, у тому числі у зв'язку з кризою, яка триває, пов'язаною з нарощуванням російської військової могутності на кордонах України", - сказала вона.

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